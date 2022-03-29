Появилось видео начала и хода переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. На кадрах присутствует в том числе и российский олигарх Роман Абрамович, который, как ранее сообщалось, находится в турецкой столице.

Напомним, Эрдоган перед началом переговоров обратился к делегациям Украины и РФ в Стамбуле и призвал найти путь, чтобы закончить войну.

Мы также писали, что Арахамия и Мединский в Стамбуле параллельно с делегациями РФ и Украины проводят отдельный раунд переговоров.

Кроме того рассказывали, кто вошел в состав украинской делегации.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.