Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о задачах предстоящих переговоров между представителями Киева и Москвы в Стамбуле.

Комментарий министра прозвучал 28 марта в эфире телемарафона "UAразом".

По словам чиновника, существуют две программы: программа-минимум - это обсуждение гуманитарных вопросов, а программа-максимум - прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.

Кулеба добавил, что пока ни по одному принципиальному пункту договоренностей нет и стороны обмениваются мнениями и позициями.

Министр также сообщил, что Владимир Зеленский дал четкую установку: Украина не торгует людьми, землями и суверенитетом.

"Если украинская делегация увидит, что настроения россиян изменились и они готовы к серьезному предметному разговору и сбалансированным договоренностям, то пойдем вперед. Если это будет повтор пропагандистских штампов за закрытыми дверями, то разъедемся так, как и съехались", - сказал Кулеба.

Также Кулеба гарантировал, что даже в случае успеха переговоров останутся вопросы, требующие переговоров президентов и глав внешнеполитических ведомств двух стран.

"Ситуацию, когда власть сделает что-то помимо воли народа, я исключаю. Референдум - это внутреннее дело Украины, поэтому на переговорах не обсуждается", - добавил глава МИД.

Наконец, Кулеба посоветовал украинской делегации ничего не пить и не есть на переговорах – видимо, в связи с поднятой СМИ темой отравления переговорщиков в начале марта.

Напомним, новый раунд переговоров состоится в Турции 29 марта.