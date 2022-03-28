Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил в понедельник, 28 марта, что встреча делегаций Украины и России в Стамбуле начнется 29 марта.

"Завтра начнутся переговоры между делегациями в Стамбуле. Перед этим мы проведем короткую встречу со сторонами", - сказал он, выступая в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

Ранее мы писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на успешный исход переговоров с Украиной.

Также "Страна" сообщала, что в Госдепе считают, что переговоры России и Украины в Стамбуле провалятся из-за Путина.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.