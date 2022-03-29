Российский олигарх Абрамович находится в Стамбуле, где сегодня пройдут переговоры делегаций Киева и Москвы
Российский олигарх Роман Абрамович находится в Стамбуле, где пройдут украино-российские переговоры.
Об этом сообщает ТАСС в Telegram-канале.
Напомним, Абрамович с начала войны выступает в качестве посредника в переговорах между Украиной и Россией.
Ранее западные СМИ писали, что Абрамович летал в Москву, где передал президенту России Владимиру Путину условия мира от Владимира Зеленского. Путин их якобы яростно отклонил и пообещал "разбить" Украину.
После этого сообщалось, что СМИ писали об отравлении Абрамовича и украинских переговорщиков с Россией. На Банковой это не подтвердили это.
Вместе с тем, разведка США считает, что Абрамовича не отравили в Киеве. Недомогание произошло из-за факторов окружающей среды.
"Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.
Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии.
Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".
Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.
О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.