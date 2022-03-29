Российский олигарх Роман Абрамович находится в Стамбуле, где пройдут украино-российские переговоры.

Об этом сообщает ТАСС в Telegram-канале.

Напомним, Абрамович с начала войны выступает в качестве посредника в переговорах между Украиной и Россией.

Ранее западные СМИ писали, что Абрамович летал в Москву, где передал президенту России Владимиру Путину условия мира от Владимира Зеленского. Путин их якобы яростно отклонил и пообещал "разбить" Украину.

После этого сообщалось, что СМИ писали об отравлении Абрамовича и украинских переговорщиков с Россией. На Банковой это не подтвердили это.

Вместе с тем, разведка США считает, что Абрамовича не отравили в Киеве. Недомогание произошло из-за факторов окружающей среды.

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