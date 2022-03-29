Российский олигарх Роман Абрамович не травился в начале марта, как об этом написали многие западные издания. У него было обычное недомогание.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в американских спецслужбах.

В Reuters напомнили, что 28 марта издания Wall Street Journal и Bellingcat заявили, что российского олигарха, который выполнял роль представителя Владимира Путина на переговорах, могли отравить. Вместе с ним пострадали также украинские политики, с которыми общался Абрамович.

А The Financial Times написала, что у Абрамовича полностью пропало зрение на несколько часов, у члена же украинской делегации Рустема Умерова - частично.

Это случилось 3 марта, после первой встречи делегаций Украины и России в Беларуси. В тот вечер у троих мужчин были и другие симптомы, в том числе воспаление глаз, сильная боль в глазах и шелушение кожи. По словам двух человек, Абрамович и Умеров прошли лечение в Турции, и их зрение восстановилось.

"Разведданные с высокой степенью вероятности дают право предположить, что виной всему - факторы окружающей среды. То есть это не отравление", - сказал источник Reuters.

Как писала "Страна", к хору СМИ, написавших об отравлении, присоединилось и издание The Guardian.

А представитель Абрамовича подтвердил журналисту ВВС, что миллиардер несколько недель назад во время мирных переговоров в Киеве испытывал симптомы отравления.