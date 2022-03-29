Разведка США считает, что Абрамовича не отравили в Киеве. Виноваты факторы окружающей среды
Российский олигарх Роман Абрамович не травился в начале марта, как об этом написали многие западные издания. У него было обычное недомогание.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в американских спецслужбах.
В Reuters напомнили, что 28 марта издания Wall Street Journal и Bellingcat заявили, что российского олигарха, который выполнял роль представителя Владимира Путина на переговорах, могли отравить. Вместе с ним пострадали также украинские политики, с которыми общался Абрамович.
А The Financial Times написала, что у Абрамовича полностью пропало зрение на несколько часов, у члена же украинской делегации Рустема Умерова - частично.
Это случилось 3 марта, после первой встречи делегаций Украины и России в Беларуси. В тот вечер у троих мужчин были и другие симптомы, в том числе воспаление глаз, сильная боль в глазах и шелушение кожи. По словам двух человек, Абрамович и Умеров прошли лечение в Турции, и их зрение восстановилось.
"Разведданные с высокой степенью вероятности дают право предположить, что виной всему - факторы окружающей среды. То есть это не отравление", - сказал источник Reuters.
Как писала "Страна", к хору СМИ, написавших об отравлении, присоединилось и издание The Guardian.
А представитель Абрамовича подтвердил журналисту ВВС, что миллиардер несколько недель назад во время мирных переговоров в Киеве испытывал симптомы отравления.