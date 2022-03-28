Сербский президент Александар Вучич предложил провести переговоры России и Украины в Белграде.

Отметим, что сегодня об этом уже заявлял глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров.

"У нас были переговоры в Беларуси, потом было несколько видеоконференций, сейчас будут переговоры в Стамбуле. Но мы готовы рассмотреть и другие локации, в том числе Белград", - сказал Сергей Лавров.

Напомним, Эрдоган подтвердил, что переговоры Украины и России в Стамбуле начнутся 29 марта.

Ранее мы писали, что президент Вучич заявил, что Сербия не вступит в НАТО, потому что не может забыть бомбардировки.

Также "Страна" сообщала, что президент Сербии в ответ на требования осудить Россию предложил Зеленскому осудить бомбежки Югославии НАТО.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.