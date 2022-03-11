Сербии не нужно вступать в НАТО, потому что она сама будет защищать свое небо и свою территорию.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на предвыборном митинге в городе Младеновац в пятницу.

"Время защищать свою землю, своих детей, если бы мы не воевали столько, мы были бы сейчас как Голландия. Некоторые нам говорят, что нам нужно вступить в НАТО. Мой ответ таков: нам не нужно вступать в НАТО, наша обязанность простить, как сказал патриарх Порфирий, но мы не смеем забыть, что было в 1999 году, когда убивали маленьких детей в Сербии. Мы просто хотим сами защищать свое небо и сами защищать свою землю от любого врага", - сказал Вучич.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие военно-политические блоки.

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