Сербия не вступит в Североатлантический альянс, потому что хорошо помнит, что НАТО сделала с этой страной в 1999 году.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в воскресенье, 27 марта, на предвыборном митинге в городе Бор.

"Я говорю вам: мы не вступим в НАТО. Мы не вступим в НАТО, потому что не можем забыть, что они сделали нашей стране. Мы хотим сами защищать нашу свободу, свое небо и свою землю", - заявил он.

24 марта исполнилось 23 года с момента нападения НАТО на Югославию. По данным НАТО, за время операции авиация альянса совершила 38 тысяч боевых вылетов, целью свыше 10 тысяч из них было нанесение бомбовых ударов.

В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 до 4 тысяч человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых оказались мирными жителями. Материальный ущерб составил до 100 млрд долларов. За три месяца бомбардировок Югославии на Сербию было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тысяч человек, из них от 10 до 18 тысяч умерли.

В память о тех событиях в четверг у памятника погибшим детям в белградском парке "Ташмайдан" прошла церемония возложения цветов. Монумент изображает ребенка с крыльями и надписью "Мы были просто детьми".

Памятник посвящен Милице Ракич, трехлетней девочке, которая 17 апреля 1999 года погибла от осколка снаряда в ванной своего дома в пригороде Белграда, находившемся далеко от всех военных объектов. По данным правительства Сербии, Милица стала одной из 87 детей, погибших от бомбардировок НАТО.

Напомним, что президент Сербии в ответ на требования осудить Россию предложил Зеленскому осудить бомбежки Югославии НАТО.

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