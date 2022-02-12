Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна в срочном порядке начала закупать продовольствие и нефтепродукты из-за напряженной ситуации вокруг Украины.

Об этом политик сообщил в эфире телеканала "ТВ Прва".

"Есть стратегические и тактические темы, когда видите, что весь мир истерично ждет, что что-то случится между Россией и Украиной, то вы не можете делать вид, что ничего не происходит. Конечно, голова взрывается от того, что вам надо решить вопрос закупки нефтепродуктов в крупных объемах, нужно найти деньги на то, что бюджет не предусматривает", - сказал он.

Также Вучич уточнил, что страна экстренно заказала 10 млн кг соли, 1 млн кг фасоли и столько же гороха. Кроме того, планируется закупка 30 млн кг муки.

Напомним, в МИД России заявили, что в конце 2021 - начале 2022 годов мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по масштабности и проработанности медийной кампанией, цель которой - убедить мировую общественность в том, что РФ готовит вторжение в Украину.

Мы подробно разбирали кампанию по нагнетанию истерии вокруг вторжения, которая к концу недели набрала мощные обороты.