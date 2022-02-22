Посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал Белград осудить "агрессию России в Украине". В ответ президент Сербии Александр Вучич призвал Киеву осудить агрессию НАТО и стран Запада на Сербию в 1999 году.

Об этом сообщают РИА "Новости".

"Он (посол Украины - Ред.) от нас требует, чтобы мы четко осудили российскую агрессию и так далее. Мы малая страна и не хотим лишать себя возможности продолжать дружеские отношения с кем-то. Мы не решаем судьбу Украины. Но если так, призываю его позвонить своему президенту Зеленскому и попросить его осудить ужасную и трагичную агрессию, которую над Сербией учинили США, Великобритания и другие страны НАТО. Уверен, что Зеленский так и поступит", - заявил Вучич 22 февраля.

К слову, на тему конфликта в Украине Вучич высказался и вчера.

"Сербия на европейском пути и выражает поддержку целостности Украины, но большая часть нации на стороне России. Все это в той или иной степени можно понять, однако как президент я обязан обеспечивать мир и стабильность, а ситуация на Западных Балканах непростая", - обозначил свою позицию Вучич.

Между тем многие страны осудили шаг Москвы, например государства Евросоюза в лице Еврокомиссии и Евросовета.

А некоторые уже ввели за признание "республик" санкции.