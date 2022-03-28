Представитель Романа Абрамовича подтвердил, что миллиардер несколько недель назад во время мирных переговоров в Киеве испытывал симптомы отравления. Сейчас же олигарх чувствует себя нормально и продолжает участвовать в переговорах.

Об этом сообщает ВВС.



По словам представителя Абрамовича, отравление произошло пару недель назад после первой поездки олигарха в Киев. После нее он и нардеп Рустем Умеров поехали в Стамбул.

"Когда они проснулись, у них были проблемы – дико болела голова, были проблемы со зрением", - сказал представитель журналистам.



Абрамович на некоторое время полностью терял зрение, у него также облезала кожа. У Умерова были не такие сильные симптомы. Абрамовичу и нардепу оказались помощь в местной клинике.



Через несколько дней у Абрамовича прошли симптомы. Уже после этого он еще раз ездил в Киев.



Собеседник ВВС также сказал, что по одной из гипотез, отравляющее вещество могло быть распылено в воздухе. По его словам, пострадавшие не пришли к понимаю, кто именно мог организовать отравление.

"Думали и на украинскую, и на российскую стороны", - сообщил он.

Напомним, сегодня утром появилась новость об отравлении члена украинской делегации Рустема Умерова, но сам Умеров ее опроверг.

Позже расследователи Bellingcat и издание Wall Street Journal заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, могли быть отравлены химическим оружием. Одной из жертв журналисты назвали Абрамовича.

Также тему отравлению Абрамовича неким химическим веществом подхватило британское издание The Guardian. По его данным, российский олигарх после отравления даже временно ослеп.