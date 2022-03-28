Одни и те же сотрудники Федеральной службы безопасности РФ следили за российским политиком Борисом Немцовым и отравили оппозиционеров Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзу.

Об этом говорится в расследовании Bellingcat, The Insider и BBC.

Расследователи изучили данные базы бронирования билетов. Выяснилось, что за Немцовым вели слежку не менее трех ФСБшников - Валерий Сухарев, Дмитрий Сухинин и Алексей Кривощеков.

При этом позже Сухарев был в группе ФСБ, которые отравила Кара-Мурзу, Быкова и Навального. А Кривощеков участвовал как минимум в отравлении Навального.

Сотрудники ФСБ тайно следовали за Немцовым с мая 2014-го по февраль 2015 года в Ярославль, Нижний Новгород и Новосибирск.

В последний раз сотрудники спецслужбы следовали за Немцовым 16-17 февраля 2015 года. 21 февраля Немцов уже без сопровождения ездил в Ярославль, а 27-го он был застрелен в Москве.

До убийства Немцова 25 февраля ФСБшники начали слежку за журналистом Владимиром Кара-Мурзой младшим. Позже эта группа дважды отравила журналиста нервно-паралитическим веществом (судя по всему, Новичком), считают расследователи The Insider и Bellingcat.

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