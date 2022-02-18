В пятницу, 18 февраля, Люблинский суд Москвы заменил для брата российского оппозиционного политика Алексея Навального Олега условный срок на заключение в колонии строгого режима. Олег Навальный на заседание суда не явился.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Летом прошлого года Олег Навальный получил год условного заключения по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. ФСИН потребовал заменить условный срок реальным, аргументировав это тем, что Навальный не встал на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, как того требуют условия наказания.

"Суд нашел доводы инспекции обоснованными и постановил удовлетворить представление о замене условного осуждения на реальное в колонии строгого режима", - заявил судья.

Впрочем, Олег Навальный на заседание суда не явился и сейчас, вероятней всего, находится за пределами России. Согласно материалам суда, в сентябре он улетел на Кипр и данных о его возвращении у ФСИН нет.

Стоит отметить, что Олег Навальный уже отбывал наказание в колонии. В 2014 году он получил срок по делу "Ив Роше" и освободился в 2018 году. его брат Алексей Навальный тогда по этому же делу получи условный срок.

Напомним, зимой прошлого года в России прошел ряд массовых митингов в поддержку Алексея Навального. После одного из них и было открыто дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.