Российское гособвинение требует приговорить российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в тюрьме, к 13 годам колонии и штрафу 1 миллион 200 тысяч рублей по делу о "мошенничестве и оскорблении суда".

Об этом сообщают российские СМИ в соцсетях во вторник, 15 марта.

Напомним, 2 февраля прошлого года Алексея Навального приговорили к 3 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима. С учетом домашнего ареста и времени, проведенном в СИЗО, срок составляет два года и восемь месяцев - до 2023-го.

Подробнее, за что судили Навального мы писали в отдельном материале.

Также недавно сообщалось, что Навальный призывает россиян выходить на центральные площади городов, чтобы остановить войну.

Напомним также, что 15 марта 2022 года идет двадцатый день войны. В нашем онлайне - главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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