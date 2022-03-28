Тему отравлению Романа Абрамовича неким химическим веществом подхватило британское издание The Guardian. По его данным, российский олигарх после отравления даже временно ослеп.

Об этом написал в Твиттере сотрудник издания.

"В результате отравления химическим веществом Абрамович на несколько часов потерял зрение и был доставлен на лечение в Турцию", - гласит запись корреспондента The Guardian Шона Уолкера. При этом журналист ссылается на осведомлённый источник.

Ранее "Страна" писала, как расследователи Bellingcat утверждают, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, могли быть отравлены химическим оружием. Одной из жертв журналисты называют Романа Абрамовича. О том же пишет и издание Wall Street Journal в материале "Роман Абрамович и украинские переговорщики пострадали от отравления".

Этим публикациям предшествовало появление новости об отравлении члена украинской делегации на переговорах с РФ Рустема Умерова. Однако сам Умеров ее опроверг.

"Пожалуйста, не доверяйте непроверенным источникам информации. Информационная война у нас точно так же активно продолжается", - сообщил он.