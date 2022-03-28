Журналисты узнали, что Роман Абрамович ослеп после отравления
Тему отравлению Романа Абрамовича неким химическим веществом подхватило британское издание The Guardian. По его данным, российский олигарх после отравления даже временно ослеп.
Об этом написал в Твиттере сотрудник издания.
"В результате отравления химическим веществом Абрамович на несколько часов потерял зрение и был доставлен на лечение в Турцию", - гласит запись корреспондента The Guardian Шона Уолкера. При этом журналист ссылается на осведомлённый источник.
Ранее "Страна" писала, как расследователи Bellingcat утверждают, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, могли быть отравлены химическим оружием. Одной из жертв журналисты называют Романа Абрамовича. О том же пишет и издание Wall Street Journal в материале "Роман Абрамович и украинские переговорщики пострадали от отравления".
Этим публикациям предшествовало появление новости об отравлении члена украинской делегации на переговорах с РФ Рустема Умерова. Однако сам Умеров ее опроверг.
"Пожалуйста, не доверяйте непроверенным источникам информации. Информационная война у нас точно так же активно продолжается", - сообщил он.