Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к российской и украинской делегациям, которые уже начали переговоры в Стамбуле, с призывом найти путь прекратить войну, продолжение которой никому не выгодно.

Об этом Эрдоган заявил в обращении перед стартом переговоров.

"Добро пожаловать в Турцию и наш Стамбул. Мы рады принять вас в такое критическое время, вы приложили большие усилия от имени своих стран.

Конфликт очень расстраивает нас как вашего друга и соседа. С самого начала кризиса мы приложили искренние усилия на всех уровнях и старались выполнять требования дружбы, добрососедства и законов.

Мы продемонстрировали справедливый подход, который защищает и соблюдает права обеих сторон на всех платформах, где мы имеем право голоса.

Переговоры дали надежду всему миру. Продление конфликта никому не выгодно. В войне не бывает победителей. Пришла пора, чтобы переговоры принесли результат. В Турции мы искренне этого желаем и готовы содействовать".

После выступления перед делегациями Эрдоган покинул место российско-украинских переговоров. Сегодня он отправляется с визитом в Узбекистан.

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