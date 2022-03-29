"Пришла пора, чтобы переговоры принесли результат". Эрдоган обратился к делегациям Украины и РФ в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к российской и украинской делегациям, которые уже начали переговоры в Стамбуле, с призывом найти путь прекратить войну, продолжение которой никому не выгодно.
Об этом Эрдоган заявил в обращении перед стартом переговоров.
"Добро пожаловать в Турцию и наш Стамбул. Мы рады принять вас в такое критическое время, вы приложили большие усилия от имени своих стран.
Конфликт очень расстраивает нас как вашего друга и соседа. С самого начала кризиса мы приложили искренние усилия на всех уровнях и старались выполнять требования дружбы, добрососедства и законов.
Мы продемонстрировали справедливый подход, который защищает и соблюдает права обеих сторон на всех платформах, где мы имеем право голоса.
Переговоры дали надежду всему миру. Продление конфликта никому не выгодно. В войне не бывает победителей. Пришла пора, чтобы переговоры принесли результат. В Турции мы искренне этого желаем и готовы содействовать".
После выступления перед делегациями Эрдоган покинул место российско-украинских переговоров. Сегодня он отправляется с визитом в Узбекистан.
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