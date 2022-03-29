В Минобороны России заявили, что цели первого этапа "операции" в Украине выполнены, поэтому "можно сосредоточиться на главной цели" - установлении контроля над всей территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании в ведомстве 29 марта.

Шойгу сказал, что "основные задачи первого этапа специальной военной операции в Украине выполнены", "существенно снижен боевой потенциал ВСУ", а потому "можно сосредоточиться на главной цели" - установлении контроля над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

Также он сказал, что "специальная военная операция продолжится до достижения поставленных целей".

Кроме того, Сергей Шойгу сказал, что позиция Запада, поставляющего летальное оружие на Украину, безответственна.

"Бесконтрольная раздача оружия в Украине может в дальнейшем создать угрозу для самих европейцев", - заявил он.

О том, что в России стали обозначать Донбасс как свою главную цель в Украине, чтобы затем была возможность заявить об успехе "спецоперации", ранее сообщало Reuters. Подробнее об этом читайте здесь.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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