Российский военный телеканал "Звезда" опубликовал видео с министром обороны России Сергеем Шойгу. Напомним, что начали ходить слухи об его исчезновении, так как он более двух недель не появлялся в новостях.

Видео передает эпизод совещания министра с руководством Минобороны по вопросам программы гособоронзаказа. Шойгу заявил, что "с учетом проведения специальной военной операции на территории Украины, в 2022 году нужно сохранить заданные темпы поставки в войска перспективного вооружения".

Напомним, что после его исчезновения немецкие журналисты-расследователи со ссылкой на людей из окружения Шойгу написали, что у него проблемы с сердцем. Однако это опровергли в Кремле.

В Пентагоне также заявили, что министр обороны России не выходит на связь с Генштабом США больше недели. После этого российские СМИ опубликовали видео с совещания с Владимиром Путиным по видеосвязи. Шойгу показали в самом углу экрана, видео было без звука и, судя по тому, как сдвинут галстук Шойгу, это может быть старая запись видеосовещания - точно так же галстук был сдвинут в сюжете, показанном в начале марта.