По итогам переговоров между представителями Киева и Москвы глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что заявление российской стороны о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня.

Как пишет РБК, об этом Мединский сообщил по итогам мирных переговоров в комментарии журналистам.

"Первый (ответный шаг с российской стороны - Ред.) касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях: на Киевском и Черниговском. Это не прекращение огня - это наше стремление прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях", - сказал он.

Второй ответный шаг, по его словам, связан с возможностью проведения встречи на высшем уровне, но только после предварительного подписания министрами иностранных дел подготовленного договора.

Мединский также отметил, что с вопросом о том, что конкретно будет означать "притормаживание или деэскалация по двум направлениям", лучше обратиться к Минобороны России.

При этом он добавил, что "РФ не хотела бы подвергать Киев большому военному риску".

Ранее "Страна" приводила другое заявление Мединского - о том, что Россия не является противником вступления Украины в Евросоюз.

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