В Великобритании пообещали не снимать санкции с России после сегодняшних переговоров в Стамбуле, после которых в Минобороны РФ решили сократить "военную активность" под Киевом и Черниговом.

Об этом пишет британская газета Standart.

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что соглашения о прекращении огня в Украине будет недостаточно для отмены британских санкций против России.

"Он сказал, что давление на Путина должно быть усилено как за счет дальнейших экономических мер, так и за счет предоставления военной помощи (Украине - Ред.), чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс", — пересказал журналистам слава Джонсона представитель премьера.

Напомним, что вчера глава МИД Великобритании призвала страны G7 не снимать санкции с России до вывода войск из Украины.

Ранее "Страна" подробно анализировала, что что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле и действительно ли война может вскоре закончится.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.