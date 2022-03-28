Казахстан и Узбекистан стали негласно помогать России обходить западные санкции.

По данным казахстанского издания Nur, в местных автосалонах в 10 раз увеличилось число россиян, приезжающих покупать авто. Указывается, что в частном порядке прибывают жители Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, Кургана. Москвичам и петербуржцам туда ездить далеко, но их спрос могут удовлетворить дилеры, которые готовы скупать у соседей машины автовозами, указывает издание.

Также российские туроператоры предлагают "эксклюзивные Visa туры" - за дебетовыми картами. Например, в Узбекистан. Поездка из Москвы в Ташкент с проживанием, завтраком, трансфером до банка и обзорная экскурсия по городу стоит около 500 долларов.

Средства можно вносить на карту и пополнять карты в России через систему "Золотая Корона" (с ее же помощью можно делать и переводы на российские карты).

Напомним, что Visa и Mastercard сообщили о приостановке работы в РФ.

Ранее мы писали, что выступившая против войны в эфире росТВ Овсянникова призвала отменить санкции против РФ.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.