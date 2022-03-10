Системы электронных платежей Apple Pay, который около недели назад ограничил платежи в РФ, и Google Pay теперь недоступны на территории России.

Кроме того, международные платежные системы Visa и Mastercard 10 марта приостанавливают работу в России. Все карты этих платежных систем, уже выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории РФ в прежнем режиме, но ими нельзя будет расплачиваться за границей.

Также нельзя будет платить ими и в иностранных интернет-магазинах.

Ранее мы писали, что Coca-Cola и PepsiCo Inc больше не будут продавать свои напитки в России.

Мы следим за происходящим на фронте 9 марта, на 14-й день войны, в обновляемом материале.

"Страна" подробно рассказывала о том, как развивались события 8 марта.

Вчера враг предпринимал попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Мы публиковали главные итоги 13-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила основные итоги вчерашнего дня и рассказывала о последних событиях в Украине.