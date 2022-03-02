Apple Pay больше не работает в России. Об этом со ссылкой на заявление компании Apple сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

В тоже время в компании не подтверждают эту информацию и сообщают об ограничении платежей в настоящее время.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к главе компании Apple Тиму Куку и попросил отключить россиян от App Store.

Также мы писали, что Apple приостановила продажи своей техники на официальном сайте в России. После выбора товара невозможно заказать доставку.

О приостановке производства автомобилей в России и поставок машин автоконцерна на российский рынок ранее сообщила и немецкая компания BMW. В частности, будет остановлено производство на калининградском заводе "Автотор".

В Украине продолжается война. Сегодня, 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые.

Остается сложной обстановка и в Киевской области. Российские военные, по сообщениям очевидцев, на подступах к столице. В связи с опасностью детально рассказываем читателям, как можно эвакуироваться из города.

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По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — закончатся переговоры и что сейчас на фронте.