Производители безалкогольных напитков Coca-Cola Company и PepsiCo Inc прекращают работу на территории России. Компании приостанавливают продажу своих напитков в РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Coca-Cola Co и PepsiCo Inc заявили во вторник, что они приостанавливают продажи своих газированных напитков в России, став последними громкими западными потребительскими брендами, которые сократили операции в регионе после вторжения Москвы в Украину.

Coca-Cola заявила, что ее бизнес в России и Украине составил от 1% до 2% чистой операционной выручки компании в 2021 году.

PepsiCo, чья кола была одним из немногих западных продуктов, разрешенных в Советском Союзе до его распада, заявила, что будет продолжать продавать на территории РФ ежедневные предметы первой необходимости, такие как молоко и другие молочные продукты, детское питание и детские смеси.

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