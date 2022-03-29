Великобритания расширит программу учений с союзниками в Арктике и будет поддерживать периодическое присутствие там своих военно-морских сил.

Об этом говорится в опубликованной Министерством обороны Соединенного Королевства региональной стратегии.

"Королевские ВМС, включая нашу северную береговую группу реагирования, будут периодически действовать на Крайнем Севере вместе с союзниками и партнерами, армия расширит (программу) обучения действиям в условиях холодного климата, а ВВС разместят в регионе патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon и продолжат участвовать в патрулировании воздушного пространства Исландии", - сказано в документе.

Британское военное ведомство сообщило, что обновило свою стратегию в Арктике из-за увеличивающейся активности России и КНР в регионе.

В заявлении Минобороны утверждается, что Россия за последние 15 лет направляла немалые ресурсы на создание военной инфраструктуры в Арктике, что "оказывает влияние на интересы Великобритании и союзников".

"Соединенное Королевство признает, что Россия как арктическое государство имеет значительное присутствие и права в регионе. Соответственно, мы ожидаем, что Россия будет придерживаться международного права", - говорится в тексте.

Минобороны Великобритании указало, что "будет отстаивать свои права", если "кто-либо пожелает бросить вызов основанной на правилах международной системе и свободе навигации или станет угрожать стабильности региона иными способами".

В то же время в ведомстве заявили о готовности сотрудничать со всеми арктическими государствами, включая Россию.

"Великобритания изучит дальнейшие возможности для сотрудничества в регионе с арктическими и неарктическими государствами, в том числе с Россией, чтобы отдать дань уважения нашей общей истории Арктических конвоев и обеспечить безопасное и профессиональное поведение", - сказано в документе.

Ранее мы писали, что в Великобритании пообещали не снимать санкции с России после сегодняшних переговоров в Стамбуле, после которых в Минобороны РФ решили сократить "военную активность" под Киевом и Черниговом.

Также в Британии заявили, что стране нет смысла поставлять в Украину новейшее оружие, так как для его освоения бойцам ВСУ потребуется слишком много драгоценного времени.

Напомним, война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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