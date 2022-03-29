Беларусь начала военные учения. В Минобороны РБ говорят, что это плановые "тренировки по обеспечению тыла в боевых условиях".

Сообщение появилось в телеграм-канале белорусского ведомства.

Место проведения учений не сообщается.

"В соответствии с Планом подготовки в период с 29 по 31 марта 2022 г. проводится совместное мероприятие оперативной подготовки с органами управления техническим обеспечением – совместная штабная тренировка. Среди целей тренировки — поддержание слаженности в работе функциональных групп, а также повышение практических навыков должностных лиц в принятии решений", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что вчера вечером ВСУ сбили две ракеты, летевшие на Львов из Беларуси.

При этом Беларусь продолжает отрицать свое возможное вступление в войну в Украине.