В Украине в 2,5 раза уменьшилось количество преступлений во время войны.

Количество заявлений об уголовных и админправонарушениях уменьшилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом сообщает в Facebook глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"33-й день полномасштабной войны России против Украины: полиция за это время получила более 900 тысяч сообщений от граждан. Чаще люди обращаются за информационной и консультационной помощью. Также активно сообщают об обнаружении подозрительных лиц или вероятно взрывоопасных предметах. В целом количество заявлений об уголовных и админправонарушениях уменьшилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - глава Нацполиции.

Ранее мы писали, что в Киеве поймали вооруженную автоматами банду, которая планировала преступления под видом теробороны.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.