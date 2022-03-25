Киевская городская прокуратура сообщает, что в столице Украины разоблачена вооруженная группа, планировавшая совершение тяжких преступлений под видом территориальной обороны (ТРО).

По данным прокуратуры, разоблачены два участника преступной группы, которые завладели огнестрельным оружием, выданным ТРО на других лиц, и планировали использовать его в противоправных целях.

В пятницу, 25 марта 2022 года, по адресам проживания участников группы проведены обыски, в ходе которых изъято автоматическое оружие, более 300 боевых патронов и два устройства для отстрела резиновых шаров.

Разоблачение преступной деятельности проводилось прокурорами совместно с сотрудниками СО Деснянского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления по противодействию системным угрозам управления государством ДЗНД СБ Украины.

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