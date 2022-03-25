Уже в первый день войны в Украине объявили всеобщую мобилизацию.

Однако далеко не везде она проходит в усиленном режиме - не все украинские мужчины получают повестки в военкомат.

В первую очередь призывают тех, кто имеет боевой опыт или служил в армии.

Ограничителем для массовой мобилизации является возможность армии вооружить, экипировать и обучить (если мужчина ранее не служил) новобранцев. Возможности же эти далеко не безграничны.

К тому же много мужчин пошли в территориальную оборону, где уже, по информации "Страны", начали отказывать многим желающим туда вступить из-за нехватки оружия. И стали принимать лишь тех, кто умеет обращаться с оружием или подходит по здоровью и возрасту.

Но тем не менее мобилизация постепенно набирает обороты и тех, кто не служил, уже тоже призывают.

В том числе и на Западной Украине, куда ринулись миллионы беженцев, чьи дома остались под обстрелами. Там представителей сильного пола ставят на воинский учет и периодически призывают в армию.

"Страна" разбиралась, как это происходит.

Кого призывают и почему на западе страны?

Если сперва в армию призывали резервистов, то сегодня заявляют о том, что будут набирать и остальных, подлежащих мобилизации.

"Почти 100% резервистов, которые находились на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, уже отправились в свои боевые воинские части и выполняют задания по обороне. Потому сейчас мы проводим мобилизацию военнообязанных, которые не входили в резервистов первой очереди, а других категорий", - заявил еще 15 марта начальник управления персоналом Сухопутных войск Роман Горбач.

По более ранним заявлениям военных можно было сделать вид, что следующие на очереди - это те, кто проходил срочную службу в армии, хотя с тех пор и не имел отношения к военной службе.

Но повестки начали приходить даже тем, кто не служил и не держал в руках оружия.

22 марта замминистра обороны Анна Маляр написала о том, что многие этому возмущаются. И сообщила, что тех, кто ничего не умеет, научат этому за две недели.

"Согласно закону численность Вооруженных сил 261 тысяча, из которых военных – 215 тысяч. Они защищают 1800 км фронта и 42 миллиона человек. В военное время к этим 215 тысячам прилагаются мобилизованные лица. Вспомните эти цифры, когда будете писать посты и комментарии с вопросом, почему вас мобилизуют, если вы не держали никогда оружие в руках. Военно-учетным специальностям учат от 5 до 15 дней. И сегодня для обороны государства нужны все, кого мобилизуют", - сообщила Маляр.

Также она заявила, что мобилизованные граждане без военного опыта не будут принимать участия в боевых действиях без предварительной подготовки.

"Эти люди не будут участвовать в боевых действиях неподготовленными. Это запрещено законом. О таких случаях стоит сообщать. Нам нужно знать ФИО и воинскую часть. Есть несколько фактов, когда людей сразу без подготовки отправляли на передовую. Эту ситуацию сейчас исправляют", - ответила Маляр.

Ранее Анна Маляр упоминала Западную Украину.

Во время телемарафона у нее спросили, почему в этих регионах интенсивнее призывают мужчин. Замминистра заявила, что везде призывают равномерно. Но дала понять, что в тыловых областях больше возможностей для военной подготовки.

"Процесс подготовки и обучения мобилизованных очень усложнен, ведь враг уничтожил большую часть центров подготовки", - заявила Маляр. Учитывая, что основные боевые действия идут на Левобережье, то логично, что мобилизацию интенсивнее проводят там, где меньше риска.

Как мобилизуют беженцев во Львове

Нельзя сказать, что и на Западной Украине военнообязанных "ловят на улицах". Однако с некоторых пор там стали ужесточать правила квартирного учета тех, кто арендует жилье.

Еще в начале марта ряд городов Львовской области объявил, что поселение мужчин-беженцев на частных квартирах, в отелях или центрах для переселенцев возможно лишь после посещения военкомата.

На днях губернатор Львовской области Максим Козицкий заявил, что все прибывшие в регион переселенцы должны в течение суток стать на учет.

"Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, прибывшие во Львовскую область в период военного положения, в течение суток должны стать на учет в территориальные центры комплектования и социальной поддержки", - заявил он.

Причем, соблюдают ли они приказ, патрульные добровольческих формирований и Нацгвардии "проверяют на блокпостах", уточнил Козицкий.

То есть, на блокпостах Львовской области будут проверять наличие военных билетов. Впрочем, пока такой информации от людей не поступает. Как рассказал "Стране" киевлянин Евгений, который переехал во Львов, лично у него военник на блокпосту ни разу не спрашивали.

По данным губернатора Козицкого, на 22 марта на воинский учет с начала войны стали семь тысяч человек - приезжих из них более трех тысяч. Из общего количества только тысячу призвали в ряды ВСУ.

Впрочем, очевидно, что переселенцев туда приехало жить значительно больше - только по официальным данным их 240 тысяч, и это лишь тех, кто зарегистрировался в этом качестве. То есть слишком интенсивно людей во Львове в армию не забирают.

При этом переселенцы сообщают, что по квартирам ходят работники социальных служб, а также почтальоны, и требуют от хозяев сообщать, есть ли у них кто-то на постое. Для передачи этих данных военным властям. В конечном итоге это вынуждает некоторых переселенцев пойти в военкомат и стать на учет.

Остальных же "прикрывают" квартирные хозяева, которые заинтересованы, чтобы жильцы оставались и платили. Но получается это не у всех.

Дмитрий, работник одной из международных структур, которые функционируют в Украине, рассказал "Стране", что их во Львов из прифронтового Славянска переселила организация, заранее подыскав жилье в хостелах.

"Мужскую часть коллектива сразу предупредили, что придется становиться на воинский учет. Мы все там побывали и получили документ. Пока никого в армию не призвали", - рассказал переселенец.

Что происходит в других западных регионах

Как говорят "Стране" переселенцы, наиболее жестко с мобилизацией дело обстоит в небольших населенных пунктах Западной Украины.

Киевлянка Виктория, поселившаяся с семьей в одном из поселков под Тернополем, рассказывает, что местная община тщательно следит за тем, чтобы все переселенцы стояли на учете. Из поселка мобилизовали многих мужчин, и местные жители не приветствуют, чтобы приезжие "отсиживались" дома.

"Соседи приходили к нам домой и звали мужа в тероборону", - рассказывает киевлянка. Однако мужчина отказывался, поскольку работает программистом и должен был сдавать проект. Соответственно, он не хотел терять работу в столь сложное время.

После такого внимания Виктория с мужем и дочерью уехали во Львов, где жилье существенно дороже, но и меньше внимания к приезжим.

Также в самом Тернополе массово вручают повестки тем, кто даже по мелочи нарушает закон. На днях, как сообщают городские СМИ, местная полиция, оформляя нарушителей за незаконный обмен валюты, отвезла их в территориальный центр комплектования.

Причем эту практику уже внедряют по всей Украине. В полиции обещают, что Все, кто будут нарушать правила на блок-постах, или грубо нарушат ПДД, а также комендантский час, после задержания получат повестки в военкомат.

"Помимо административной ответственности мы способствуем получению еще такого специального подарка, как направление на военно-врачебную комиссию с последующим оформлением в подразделения ВСУ", - рассказал вчера замачальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В Луцке военные власти заявили, что люди, которые прибывают переждать войну, не торопятся становиться на учет, потому что "не знают или не хотят".

"Они должны это сделать без помощи других. Переселенцы, по нашей информации, находятся в основном в городах Луцк, Ковель, Владимир, Нововолынск, их небольшое количество прибывает, поэтому или не знают, или не хотят", - заявили в луцком городском военкомате.

С другой стороны, в Луцке атмосфера на этот счет спокойная. Люди, которые недавно на несколько дней арендовали там жилье, говорят "Стране", что им никто не говорил становиться на учет.

То есть, с одной стороны, массовой отправки переселенцев на войну на западе Украины не наблюдается. С другой - их стараются активно брать на учет, чтобы призвать в армию в случае необходимости.