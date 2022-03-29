Заявления российских властей о выводе войск с территории Киевской и Черниговской областей могут сильно отличаться от действий.

Об этом заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

"Пока слова россиян, что они снизят интенсивность боевых действий, - только слова. Слышим канонаду в районе Ирпеня. В Мариуполе бои все время", - сказал Денисенко в эфире телемарафона.

Таким образом советник прокомментировал соответствующие обещания заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, который высказался о снижении военной активности на Северо-Востоке Украины вследствие удачного раунда переговоров в Стамбуле.

Напомним, по итогам переговоров между представителями Киева и Москвы глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что заявление российской стороны о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.