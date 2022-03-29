Глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров после переговоров Украины и России в Стамбуле, после которых было озвучено решение Минобороны РФ о снижении "военной активности" под Киевом и Черниговом, призвал к захвату столицы Украины. Таким образом он вновь раскритиковал диалог двух стран.

Его слова приводит телеграм-канал "РИА Новости".

"Надо завершить начатое, не останавливаться, надо зайти в Киев и забрать его", - заявил Кадыров.

Таким образом глава Чечни остался недоволен решением Минобороны РФ сократить "военную активность" под Киевом и Черниговом.

Напомним, что вчера Кадыров заявил, что "через два дня начнется блокада "Азовстали" в Мариуполе. Также руководитель Чечни утверждает, что он находится в городе, но никаких доказательств этому еще не было.

Ранее "Страна" подробно анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле и действительно ли война может вскоре закончится.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.