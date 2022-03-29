Американская разведка уже наблюдает отвод части российских войск от Киева. Ранее об этом же заявили в Генштабе ВСУ.

Как сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации США, российские батальонные тактические группы уже покинули некоторые районы, прилегающие к украинской столице.

В разведке это охарактеризовали как "серьезный стратегический сдвиг".

Собеседники телеканала считают, что Россия может прикрыть отступление воздушными и артиллерийскими бомбардировками Киева.

В то же время официальные американские лица предупреждают, что российские войска всегда могут снова развернуться, если позволят боевые условия.

Тем временем белорусские СМИ сообщают, что большие колонны военной техники России уже второй день перемещаются в Беларусь со стороны Украины и публикуют соответствующие видео.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что считает обманом заявление Минобороны РФ о "снижении активности" под Киевом и Черниговом. По его мнению, на самом деле россияне хотят окружить Донбасс.

Ранее "Страна" подробно анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле и действительно ли война близка к завершению.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.