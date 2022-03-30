В ночь с 29 на 30 марта американский Институт изучения войны опубликовал карту боевых действий в Украине. Сообщается, что войска РФ до сих пор не прекратили атаки на Киев, несмотря на заявления представителей Минобороны России.

Карта опубликована в Facebook.

"Российские войска продолжали бои, чтобы удержать свои передовые позиции на восточной и западной окраинах Киева, даже когда сильно поврежденные части отошли в Россию из других мест на киевском и черниговском направлениях. Российское командование, вероятно, пришло к выводу, что оно не может захватить Киев и, возможно, не сможет передвинуть артиллерию ближе к центру города", - говорится в сообщении.

В институте предполагают, что РФ, вероятно, решила отказаться от прежней практики принуждения частей, уже понесших сокрушительные потери, к продолжению безнадежных наступательных операций и ввода в бой отдельных батальонных тактических групп по мере их появления, а не концентрации их для достижения решающих результатов.

"Российские официальные лица, вероятно, рассматривают эти решения, обусловленные военными реалиями, как инициативу, демонстрирующую готовность России участвовать в серьезных переговорах о прекращении огня или мире, возможно, чтобы скрыть тот факт, что они смирились с провалом своих усилий на киевском направлении", - сообщили в институте.

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Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

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