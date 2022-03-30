Армия России отводит войска под Киевом, чтобы закрепиться на востоке. Сводка Генштаба ВСУ за 29 марта
Заканчиваются 34 сутки героического противостояния украинского народа военному вторжению России.
Оперативную информацию по итогам 29 марта 2022 года сообщил Генштаб Украины на своей официальной странице в Facebook.
Отмечается, что задания по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, оцепление города Киева и установление контроля над левобережной частью Украины остаются не выполненными противником.
Также продолжается отведение подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей.
"По некоторым признакам противник осуществляет перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на Восточном направлении. В то же время, так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью введение в заблуждение военного руководства Вооруженных Сил Украины и создание ошибочного представления об отказе оккупантов от замысла окружения города Киева", - говорится в сводке.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не отмечается.
Оккупанты пытаются удержать ранее занятые рубежи, активных наступательных действий на указанных направлениях не совершают.
В направлении Славянска противник продолжает удержание занимаемых позиций в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка. Продолжались мероприятия по обеспечению войск, перегруппировке подразделений и пополнению запасов.
На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние и штурмовые действия. Враг наносил авиационные и ракетные удары по районам населённых пунктов Кременная и Мариуполь. Основные усилия сосредотачивались на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также полном захвате Мариуполя.
На Таврическом направлении изменения в составе и положении противника не зафиксированы.
На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Огнем артиллерии и ударами авиации пытается сковывать действия подразделений ВСУ. Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны вблизи населенных пунктов Степногорск, Орехово, Гуляйполе.
В районах населенных пунктов Новокарловка и Луговское противник продолжает производить фортификационное оборудование занятых позиций и устанавливает минно-взрывные заграждения.
В Черноморской и Азовской операционных зонах без существенных изменений.
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Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.
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