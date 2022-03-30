Заканчиваются 34 сутки героического противостояния украинского народа военному вторжению России.

Оперативную информацию по итогам 29 марта 2022 года сообщил Генштаб Украины на своей официальной странице в Facebook.

Отмечается, что задания по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, оцепление города Киева и установление контроля над левобережной частью Украины остаются не выполненными противником.

Также продолжается отведение подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей.

"По некоторым признакам противник осуществляет перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на Восточном направлении. В то же время, так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью введение в заблуждение военного руководства Вооруженных Сил Украины и создание ошибочного представления об отказе оккупантов от замысла окружения города Киева", - говорится в сводке.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не отмечается.

Оккупанты пытаются удержать ранее занятые рубежи, активных наступательных действий на указанных направлениях не совершают.

В направлении Славянска противник продолжает удержание занимаемых позиций в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка. Продолжались мероприятия по обеспечению войск, перегруппировке подразделений и пополнению запасов.

На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние и штурмовые действия. Враг наносил авиационные и ракетные удары по районам населённых пунктов Кременная и Мариуполь. Основные усилия сосредотачивались на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также полном захвате Мариуполя.

На Таврическом направлении изменения в составе и положении противника не зафиксированы.

На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Огнем артиллерии и ударами авиации пытается сковывать действия подразделений ВСУ. Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны вблизи населенных пунктов Степногорск, Орехово, Гуляйполе.

В районах населенных пунктов Новокарловка и Луговское противник продолжает производить фортификационное оборудование занятых позиций и устанавливает минно-взрывные заграждения.

В Черноморской и Азовской операционных зонах без существенных изменений.

Напомним, война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.