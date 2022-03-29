Во вторник вечером, 29 марта, Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что противник осуществляет отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировку для сосредоточения основных усилий на Слобожанском и Донецком направлениях.

Сводка опубликована в Facebook Генштаба.

Сообщается, что на Волынском направлении существенных изменений в составе и положении оккупационных войск не зафиксировано. В Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

При этом противник предпринимал попытки огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Романовка, Горенка, Лычанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Новая Буда, Майдановка, Любовичи, Забуянье, Наливайковка.

Также враг осуществляет перегруппировку войск и их частичный отвод на территорию Беларуси.

Помимо этого, противник продолжает блокировать Чернигов, наносить огневое поражение по гражданским и военным объектам. В направлении Бровары оккупанты пытаются удержать ранее занятые позиции и не допустить дальнейшее продвижение украинских войск.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, осуществил отвод отдельных подразделений 1-й танковой армии из района города Сумы за пределы Украины и продолжил осуществлять перегруппировку войск с целью опрокидывания на другие направления.

Кроме этого, оккупанты усилили наступательные возможности группировки отдельными подразделениями из состава 20-й общевойсковой армии западного военного округа в направлении Славянск.

На Южнобужском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению запасов.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по отслеживанию обстановки, ведению разведки и изоляции района ведению боевых действий.

На территории РФ, в районе населенного пункта Богучар, противник осуществляет меры по снятию с долгосрочного хранения боевой и специальной техники.

"Более 40 процентов указанной техники находится в неисправном или нерабочем состоянии. Российская Федерация и ее многочисленная агентура в международных организациях отрицает факты транспортировки и накопления российскими войсками большого количества боеприпасов в непосредственной близости с объектом "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждению "Укрытия" и радиационному заражению территории, где проживают сотни миллионов европейцев.

Отмечаем, что, как и в большинстве других случаев, РФ и ее агенты влияния распространяют дезинформацию. Использование Чернобыльской зоны для транспортировки и накопления боеприпасов, а также размещение командных пунктов российских войск осуществляется сознательно, поскольку ВСУ не могут вести на территории зоны отчуждения боевые действия. Риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий, в связи с пренебрежением оккупантами мерами безопасности, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов. Такие инциденты случаются на российских складах и арсеналах регулярно и в мирное время, что общеизвестно.

Противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и продолжает нести потери", - говорится в сводке.

Напомним, война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.