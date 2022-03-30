Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться в ближайшее время.

Об этом 30 марта заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время трансляции на Ютуб-канале Ukraine Media Center.

По словам Подоляка, для встречи президентов Украины и РФ есть все предпосылки, можно начинать подготовку.

"Наработан пакет документов, с которым мы уже выступаем, и предложения, предоставленные российской стороне. Они говорят, что, в принципе, можно уже начинать готовиться к встрече президентов. Когда именно это произойдет – это вопрос уже такой, логистический, скорее. Потому что россиянам нужно посмотреть на наши предложения, дать какой-то предварительный ответ на них", - сказал Подоляк.

Он добавил, что в онлайн-формате продолжается работа подгрупп, которые уточняют определенные позиции соглашения.

"Мы считаем, что пакет документов готов, ключевой документ – договор о гарантиях безопасности, которые решают вопросы войны и мира, и где уже заявленные страны есть, с которыми Андрей Ермак проводит консультации", - отметил Подоляк.

Как писала "Страна", вчера Подоляк заявлял, что уже подготовлены документы, чтобы состоялась встреча Зеленского и Путина.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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