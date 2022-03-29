Заседание Североатлантического совета НАТО на уровне министров иностранных дел состоится на следующей неделе - 6-7 апреля. Темы обсуждения пока не называются, но Украина приглашена, а Россия нет.

Анонс мероприятия появился на сайте НАТО.

Председательствовать будет генсек Йенс Столтенберг.

Украина приглашена на заседание.

Встреча в Брюсселе начнется 6 апреля с рабочего ужина. На следующий день, 7 апреля, пройдут две сессии.

Кроме членов НАТО, приглашены также министры иностранных дел Австралии, Финляндии, Грузии, Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, Швеции и Украины, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности или вице-президент Европейской комиссии.

Про Россию ни слова.

Ранее авторитетное издание Bloomberg сообщало, что страны НАТО разошлись во мнениях по вопросу переговоров с Путиным об Украине.

Также напомним, что в последних переговорах с РФ Украина озвучила готовность отказаться от НАТО.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.