Число беженцев, покинувших Украину, может достигнуть восьми или даже десяти миллионов в ближайшие месяцы. При этом Германия и Польша уже требуют от Брюсселя по 1000 евро за каждого украинского беженца.

Такие данные приводит газета El Pais со ссылкой на данные ООН, полученные от европейских источников.

Евросоюз опасается, что конфликт может затянуться на месяцы или даже годы, что приведет к гуманитарному кризису невероятных масштабов.

Члены ЕС уже получили 17 миллиардов евро от Еврокомиссии, но продолжают искать финансовые решения и механизмы распределения украинских беженцев.

В частности, Берлин и Варшава требуют от Еврокомиссии финансовый план помощи наиболее пострадавших европейским столицам, например, выделение по 1000 евро за каждого беженца, принятого в течение первых шести месяцев с начала войны.

Сейчас происходит самая большая волна миграции в Европе со времен Второй мировой войны: в ЕС уже выехали 3,8 миллиона украинцев.

На экстренной встрече министров внутренних дел стран ЕС было одобрено создание единой европейской платформы регистрации беженцев, механизм их распределения и план по борьбе с торговлей людьми.

Ранее мы сообщали, что украинские беженцы в Польше смогут оформить пособие на детей. Его размер - около 3,4 тыс. грн.

Также мы рассказывали, как украинские беженцы устраиваются во Франции: сутками стоят на регистрацию и ищут гаранта для аренды.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.