Появилась важная информация для уезжающих из Украины по вопросу обмена гривни в других странах.

Гривню на местные валюты можно поменять уже в пяти странах Евросоюза, а также в Молдове:

В Австрии ее покупают Райффайзен-банк и Erste bank.

В Венгрии и Молдове - OTP Bank.

В Румынии - Banca Comercială Română.

В Словакии - Tatra.

В Польше - PKO Bank Polski.

Напомним, что для украинцев отменили финансовый мониторинг при пополнении банковских счетов наличкой.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацбанк впервые с начала войны изменил курс валют.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.