Более 3,8 млн беженцев из Украины прибыли в соседние с ней страны.

Об этом сообщает в воскресенье, 27 марта, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 26 марта число покинувших Украину беженцев достигло 3 821 049.

В частности, в Польшу прибыли 2 267 103 человека, в Румынию - 586 942, в Молдавию - 381 395, в Венгрию - 349 107.

Напомним, что Польша приняла уже 2,3 миллиона украинских беженцев.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии рассказали, сколько приняли украинских беженцев.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

Мы разбирались, что произошло за предыдущие дни войны: публиковали срез того, что происходит на фронтах и и в какой гуманитарной ситуации оказались населенные пункты, расположенные в зоне боевых действий либо попавшие в окружение.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, есть ли угрозы химатак в Украине, читайте в материале "Угроза химии. Применят ли в Украине химоружие и почему все об этом говорят" и смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".