Польша приняла уже 2,3 миллиона украинских беженцев.

Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда во время видеоконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава государства добавил, что подписал три законопроекта для упрощения взаимодействия с беженцами.

В первом документе говорится, что действие спецзакона о помощи гражданам Украины будет распространяться не только на тех беженцев, которые пересекли польско-украинскую границу после 24 февраля, а также на украинцев, которые прибыли в Польшу из других государств.

Второй подписанный закон определяет порядок регистрации несовершеннолетних граждан Украины, в том числе прибывших на территорию страны без законных опекунов. Согласно нему, электронный реестр несовершеннолетних будет вести министр по делам семьи и уездные центры поддержки семьи.

Третий закон регулирует действие на территории Польши украинских водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств. В частности, до 31 декабря 2022 года приостановлено требование об обязательном обмене украинских водительских удостоверений на польские через 6 месяцев с даты получения вида на постоянное или временное проживание.

Напомним, ранее президент Польши подписал новый закон об обороне страны, который увеличит армию почти в 2 раза.

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