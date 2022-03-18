Польша почти в 2 раза увеличит численность армии, включая войска территориальной обороны.

Соответствующий новый закон "Об обороне отечества" подписал польский президент Анджей Дуда.

Согласно закону, численность армии вырастет до 300 тысяч солдат, а военные расходы Варшавы составят 3% процента ВВП в 2023-м.

Ранее мы писали о том, что руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты хотели бы избежать действий, которые привели бы к расширению конфликта в Украине, в том числе это касается предложения Польши разместить миротворческий контингент НАТО на территории Украины.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.