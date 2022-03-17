Вслед за Германией, которая может ввести эмбарго на покупку российских нефти и газа, Польша планирует полностью прекратить покупку газа в России с 2023 года.

По словам уполномоченного польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского, после завершения действующего контракта о закупке газа по Ямальскому газопроводу в декабре Польша перестанет покупать газ у России.

Об этом Наимский заявил в эфире RMF FM.

По его словам, российский газ занимает большую часть в импорте Польши, но государственная компания PGNiG может его заменить. У нее есть портфель контрактов, заменяющих российские поставки, пояснил он.

Как напомнил уполномоченный, в октябре вводится в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe, есть расширенный LNG-терминал, будет готово газовое сообщение с Литвой и Словакией.

"Если речь идет о закупках, мы тоже готовы", - заверил он. Наимский отметил, что цены в этих закупках "не должны быть значительно дороже". "В США, отправляющих сжиженный газ в Европу, цена газа на бирже совсем не выросла, глобализация газового рынка приведет к приемлемым ценам", – отметил он.

Наимский также подчеркнул, что польское правительство выступает за немедленное эмбарго на поставки нефти из России. "Наши НПЗ могут переходить на другие поставки нефти, это практиковалось в 2019 году, когда российская нефть была загрязнена, и ее поток пришлось остановить", - напомнил он.

Также стало известно, что Евросоюз хочет отказаться от российских газа, угля и нефти за 5 лет.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны ЕС избегать вступления в прямую войну с РФ и снизить зависимость от российского газа.

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