Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что Германия может ввести эмбарго на покупку нефти и газа из России.

Об этом сообщает DW.

"Все варианты ежедневно лежат на столе", - говорит он.

По словам министра, Германия готова использовать все возможности для создания дополнительных резервов.

Напомним, ранее министр финансов ФРГ выступил против эмбарго на закупку российских нефти, угля и газа. Он также говорил, что найти альтернативу российским энергоресурсам будет крайне непросто, и предупредил о возможных перебоях с энергией следующей зимой.

Также писали, что 1 марта Канада ввела нефтяное эмбарго против России.

Кроме того, сообщалось, что Евросоюз хочет отказаться от российских газа, угля и нефти за 5 лет.

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