С середины следующей недели в Польше стартует специальная программа, которая позволит украинским беженцам беспрепятственно обменять гривны на злотые. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Нацбанк Польши.

На данный момент многие обменники и банки в Польше неохотно принимают украинские деньги. Со следующей недели в отделениях банка PKO BP. Можно будет обменять не более 10 тысячи гривен на одного человека. К обмену будут принимать купюры номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен.

Напомним, из Украины в соседние страны выехали 3 миллиона беженцев.

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