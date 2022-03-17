Вслед за Львовом "репрессии" против тех, кто завышает цены на квартиры, пообещали в Хмельницком.

Мэр города Александр Симчишин в своем видеообращении на Facebook заявил, что будет изымать жилье у тех, кто завышает цены на аренду.

"Есть те, кто позорит славное имя хмельничан. Есть немало случаев, когда мы видим резкий скачок на аренду. Квартира, которая стоила 5 тысяч в месяц, почему-то стала стоить 22", - заявил мэр.

По его словам, имена таких владельцев жилья будут предавать огласке. А их имущество будут изымать в пользу государства.

"Я лично буду обращаться с этим к военным властям. У них есть такие полномочия", - сказал Симчишин.

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