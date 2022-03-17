В Польше произошла масштабная остановка поездов по всей территории страны. Власти страны уверены, что это дело рук российских хакеров. Об этом сообщает издание cyfrowa.rp.pl.

Всего неисправными стали 820 км железнодорожной линий страны. Длительное время не работал сайт Polskie Koleje Państwowe (местный аналог "Укрзализныци"), заражению вирусами подверглись системы в десятках населенных пунктов.

Отметим, что в Польше сейчас действует месячный бесплатный проезд для украинцев. Кроме того, польская ЖД-система задействована в перевозке гуманитарки в Украину.

Также мы писали о том, что из Украины более 2 млн людей выехали в Польшу. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов разделить с Польшей победу в войне с Россией.

Напомним, война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды — в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

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