В Государственной пограничной службе заявили об упрощении пересечения государственной границы в условиях войны. Отныне украинцы могут пересекать границу с Польшей и Молдовой по электронным документам в приложении "Дия".

Об этом сообщает в Facebook Госпогранслужба Украины во вторник, 15 марта.

В связи с военным положением в Украине Молдова будет признавать электронные паспорта в "Дие" на уровне с обычными загранпаспортами.

"Украинцы могут выехать в Молдову, пользуясь электронным документом вместо обычного загранпаспорта", – говорится в сообщении пограничников.

Кроме того, польские власти согласились, что во время военного положения в Украине украинцы могут пересечь украинско-польскую границу по документам в "Дие".

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