Из Украины выехали более двух миллионов человек, большинство отправились в Польшу. Карта
После того, как в Украине 24 февраля началась война, граждане начали массово эмигрировать. В Евросоюзе украинским беженцам дают статус временной защиты с правом жить, работать и учиться в любой из 27 стран объединения в течение года.
По данным на 9 марта из Украины выехали более 2 миллионов человек, большая часть из них отправилась в Польшу, многие поехали в другие страны ЕС. Только 99 тысяч решили выехать в Россию.
Так выглядит карта миграции из Украины, опубликованная Bloomberg.
Ранее мы писали как устраиваются в ЕС беженцы из Украины .
"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.
Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.
Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.
Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров сегодня провели в Турции переговоры, стороны не договорились о прекращении огня в Украине.
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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.