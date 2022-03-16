Во Львовской области задержали рецидивиста-проводника нелегалов, который пытался провести в Польшу военнообязанных украинцев, уклонявшихся от службы.

Об этом сообщает в Facebook Государственная пограничная служба Украины.

"Вчера на Львовщине задержали опытного рецидивиста Петра С., который вел в Польшу трех военнообязанных мужчин. Петра С. и его подопечных по информации местных жителей обнаружил и остановил наряд отдела "Смольница" Львовского пограничного отряда", - говорится в сообщении погранслужбы.

Пограничники рассказали, что ранее 63-летний проводник уже был осужден за попытку незаконно перевести через украинскую границу нелегалов из Афганистана. Тогда решением Самборского районного суда Петра С. признали виновным и обязали уплатить почти 60 тысяч гривен штрафа. Такое мягкое наказание судья избрал, потому что подозреваемый пошел на соглашение с прокурором и признал свою вину.

Однако штраф не заставил мужчину раскаяться, потому что вскоре пограничники задержали его при попытке доставить в Польшу группу нелегалов из Индии. И в тот день, когда в суд отправили обвинительный акт, фигурант досудебного расследования пытался нелегально провести в Польшу военнообязанных украинцев, уклонявшихся от призыва.

"В настоящее время Петра С. и его подопечных передали в Нацполицию. Надеемся, что в будущем суд учтет все его заслуги. Максимальная санкция, предусмотренная ч. 3 статьи 332 УКУ – 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - подытожили в погранслужбе.

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